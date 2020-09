Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na koronawirusie COVID-19. Termin naboru wniosków z PROW

Do minium 3 sztuk samców gatunku bydło domowe , których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące stawka pomoc ywynosi:

3) min. 10 sztuk samic gatunku owca domowa , których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

4) min. 5 sztuk samic gatunku koza domowa , których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

5) min. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej

21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. stawka pomocy wynosi: