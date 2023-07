Staże centrali i oddziałach Narodowego Banku Polskiego, m. in. w Bydgoszczy. Umowa o pracę. Wiemy, ile można zarobić!

- Zgodnie z zasadami naboru mówimy o wszystkich oddziałach NBP w kraju, czyli m.in. w Bydgoszczy - powiedział w rozmowie ze Strefą Biznesu Darek Dużyński z biura prasowego Narodowego Banku Polskiego. - To wszystko zalezy od kandydatów, skąd oni będą. W każdym oddziale może to wyglądać inaczej, będą to bowiem różne stanowiska.