Stefcia Rudecka z "Trędowatej" ma dziś 80 lat. Tak się zmieniła Elżbieta Starostecka, teraz w komedii "Uwierz w Mikołaja" [23.11.2023 r.]

Elżbieta Starostecka - życiorys

Elżbieta Starostecka urodziła się 6 października 1943 w Rogach - wiosce w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny. To aktorka filmowa i teatralna, a także piosenkarka.

Elżbieta Starostecka jako Stefcia w "Trędowatej", a teraz Eleonora w "Uwierz w Mikołaja" - tak się zmieniła

Mimo oczywistych sukcesów, Elżbieta Starostecka na pierwszym miejscu postawiła rodzinę. Po raz ostatni widzowie mogli ją oglądać dziewięć lat temu w serialu "Lekarze".

Aktorka powróciła jednak w wielkim stylu w komedii świątecznej "Uwierz w Mikołaja", do której scenariusz na podstawie bestsellerowej książki Magdaleny Witkiewicz pod tym samym tytułem, napisała Ilona Łepkowska.

Patrząc na najnowsze zdjęcia Elżbiety Starosteckiej trudno uwierzyć, że w październiku 2023 roku skończyła 80 lat! Perfekcyjna figura, świetny look i te same oczy Stefci Rudeckiej, co kiedyś.

