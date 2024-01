Stok narciarskie w bydgoskim Myślęcinku już działa. Kiedy można szusować i jakie są ceny?

Tyle zapłacimy za korzystanie z wyciągu

Uruchomiono zatem wyciąg podporowy. Stok na Stefanowej Górze jest też dostępny dla saneczkarzy (dla nich wstęp darmowy). Atrakcja czynna jest we wszystkie dni tygodnia od godz. 12 do 22.00, przy czym kasa czynna do godz. 20.30. By jednorazowo skorzystać z wyciągu, zapłacimy 3 zł, karnet na 10 wjazdów kosztuje 20 zł, a karnet godzinny 25 zł. Można też kupić jednorazowo 3 karnety 10-wjazdowe w cenie 50 zł, a karnet na dwie godziny kosztuje 40 zł.