Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz. Liczyło się tylko zwycięstwo, aby pozostać w grze

Jednak to ich nie załamało. W doliczonym czasie zadali cios przedłużający ich nadzieje na utrzymanie. Lewą stroną popędził Szymon Krocz, zagrał w pole bramkowe, piłka trafiła w Michała Karlikowskiego i wpadła do bramki. Radości w ekipie grudziądzkiej nie było końca, bo to zwycięstwo utrzymuje ją w grze o utrzymanie. Do bezpiecznego miejsca zajmowanego przez Skrę Częstochowa podopieczni Mariusza Pawlaka tracą dwa punkty.