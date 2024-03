Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc [5.03.2024 r.]

Jak dbać o storczyki w doniczce? Jaki nawóz do storczyka?

Storczyk - co to za roślina?

Storczyki to zwyczajowa nazwa roślin należących do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Na całym świecie występuje około 25 tysięcy gatunków w obrębie tej rodziny. W większości są to rośliny wieloletnie, rosnące głównie w strefie międzyzwrotnikowej. Storczyki rosną w ziemi, na skałach, ale także jako epifity na drzewach.

Kwiaty storczyków są bardzo atrakcyjne, dlatego storczyki są chętnie kupowane jako roślina ozdobna do domów i mieszkań. Storczyki występują w wielu odmianach i kolorach: są pomarańczowe, białe, różowe, kremowe, niebieskie, zielonkawe. Można kupić storczyki jedno- i wielopędowe.