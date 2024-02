Storczyki - takie są na nie najlepsze triki. Raz na miesiąc wsyp to do doniczki [27.02.24]

Storczyk - co to za roślina?

Dzikie storczyki w Polsce pod ochroną

Storczyki w Polsce rosną w stanie dzikim i są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Ze względu na zagrożenie wyginięciem, niektóre gatunki wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Storczyk trójzębny (O. tridentata) uważany jest za wymarły. Te kwiaty, które kupujemy w sklepach, pochodzą z profesjonalnych upraw.

Storczyk to roślina należąca do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Na całym świecie występuje około 25 tysięcy gatunków storczyków. Rosną głównie w strefie międzyzwrotnikowej. Dla potrzeb domowych storczyki uprawia się w hodowlach. Storczyki rosną w ziemi, na skałach, ale także jako epifity na drzewach.

Ile razy kwitną storczyki?

Zwykle storczyki kwitną raz do roku przez około 4 miesiące. W wyjątkowych przypadkach, gdy rośliny są mocno rozrośnięte, kwiaty mogą pojawić się 2 do 3 razy w roku, a nawet ciągle – wówczas roślina wytwarza nowe kwiaty na starych łodygach.

Jaki storczyk jest najłatwiejszy w uprawie?

Floryści podają, że jednym z najłatwiejszych w uprawie storczyków jest falenopsis. Dobrze rośnie w temperaturze pokojowej (20-24 stopnie C) i nie potrzebuje okresu spoczynku. To oznacza, że może mieć kwiaty przez cały rok. Inne polecane jako łatwe w uprawie storczyki to Oncydium, Dendrobium, Vuylstekeara.