Stowarzyszenie "Krusza" w Kruszwicy i jego przyjaciele nie zapomnieli o świątecznych paczkach dla kombatantów. Zdjęcia

"Bożonarodzeniowa Paczka dla Kombatantów" to inicjatywa społeczna, której głównym celem jest wsparcie kombatantów mieszkających w gminie Kruszwica. Uczestnictwo w akcji ma na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz osób jej zasłużonym.

W tegorocznej akcji, zorganizowanej tradycyjnie przez Stowarzyszenia "Krusza", udział wzięły szkoły, zakłady pracy, instytucje oraz osoby prywatne. Dary dla kombatantów trafiły wpierw do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy. Tam trafiły do paczek, które z kolei dostarczone zostały do domów kombatantów zamieszkałych na terenie gminy Kruszwica, przez członków Stowarzyszenia "Krusza": Katarzynę Hałasę, Jadwigę Wawrowską, Julię Hałasę, Jagodę Spychałę oraz żołnierzy 2 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu st. szer. Cezarego Kocenta i st. kpr. Wojciecha Rychlewskiego.