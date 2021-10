Stracili prawo jazdy za prędkość. Dwa podobne zdarzenia w powiecie tucholskim

We wtorek, 19 października, policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość pojazdów poruszających się trasą Tuchola – Sępólno Krajeńskie. W godzinach wieczornych mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej 41-letniego kierowcę. Mężczyzna pędził przez Wieszczyce z prędkością 104 km/h.

Z kolei w niedzielę, 24 października, policjantów można była spotkać w Tucholi na ul. Świeckiej. Właśnie tam został zatrzymany 30-letni kierowca forda. Powodem kontroli była nadmierna prędkość. Mężczyzna jechał swoim autem z prędkością 102 km/h.

W obu przypadkach policjanci za zbyt szybką jazdę zatrzymali nieodpowiedzialnym kierowcom uprawnienia do kierowania pojazdami.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na trzy miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Za takie zachowanie po raz trzeci w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.