Strażacy z Grudziądza mają dodatkowe 4 mln zł, aby budowaną komendę "zamknąć" przed zimą

Na budowę pierwszego etapu (stanu deweloperskiego) nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Grudziądzu strażacy mają 21 mln zł. To pieniądze pochodzące z programu modernizacji polskich służb, m.in. straży pożarnej.

Pieniądze na budowę przychodzą w transzach. Limit tegorocznych wydatków na inwestycję w Grudziądzu został już wyczerpany. A strażakom zależało, aby jak najszybciej zamknąć budynek w stanie surowym, aby nie niszczał przez zimę.

Voucher na dodatkowe 4 miliony złotych potrzebne na "zamknięcie budynku" do Grudziądza przywiozła poseł Anna Gembicka z PiS. Pieniądze te pochodzą z rezerwy budżetowej premiera.

- Premier Mateusz Morawiecki zdecydował się przekazać pieniądze z rezerwy budżetowej, po to, aby wesprzeć tę inwestycję, żeby była dalej realizowana - mówiła Anna Gembicka, przekazując voucher komendantowi PSP w Grudziądzu. - Strażacy, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, zasługują na to, aby mieć swoje miejsce bardzo dobrze wyposażone, dopasowane do ich potrzeb, bo na tym korzystamy wszyscy.