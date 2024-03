Stroiki wielkanocne. Zobacz modne dekoracje na stół lub komodę - zdjęcia, inspiracje [22.03.2024 r.]

Jakie dodatki do stroika wielkanocnego?

Na główny element wielkanocnych stroików świetnie nadają się kwiaty doniczkowe kojarzone z wiosną. Hiacynty, bratki, stokrotki, azalie, hortensje, żonkile, prymule – to tylko część propozycji. Nie wszystkie kwiaty będą się czuły dobrze w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 20 stopni, ale spokojnie kilka dni lub nawet tygodni mogą postać, zanim trafią do gruntu.

Stroiki mogą być też zrobione z ciętych kwiatów. Popularne są tulipany, żonkile, narcyzy, hiacynty, gałązki hortensji, bzu. Do wypełnienia kompozycji stosuje się zielone gałęzie, np. bukszpanu czy eukaliptusa albo tzw. "kaszki".

W tym roku hitem dodatków są figurki zająca. Dostępne są porcelanowe, metaliczne, drewniane, z imitacji trawy, zarówno stojące, jak i na piku do wbicia w ziemię lub gąbkę. Znajdziemy też figurki baranków oraz jajek. Do stroików pasują też świece. Do wyboru są cienkie i wysokie, grube walce oraz świeczki w kształcie jajka. Zobacz w poniższej galerii modne stroiki wielkanocne.