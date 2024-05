Studnia może być ozdobą podwórka. Takie są sposoby na efektowne wykończenie studni - zdjęcia [21.05.2024]

Różna głębokość studni

Do wyboru są studnie abisyńskie, hydroforowe lub głębinowe. Studnia abisyńskia (do 10 metrów) to wąska rura zakończona filtrem. Wierci się też hydroforowe studnie głębsze (do 30 metrów), w których rurę z filtrem wprowadza się w podłoże przy pomocy rury osłonowej. Studnie głębinowa to rura z osłoną, która zagłębia się w podłoże nawet na kilkadziesiąt metrów. W odwiercie umieszcza się przewód z pompą głębinową.

Miejsce ulokowania studni regulują przepisy, np. jej odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż 5 metrów, zaś od budynków inwentarskich, silosów, kompostownika musi wynosić co najmniej 15 m.