Studniówka 2024 LO w Barcinie. Maturzyści bawili się w Zdziersku

Na balu na sto dni przed maturą bawili się uczniowie klasy 4 Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie z wychowawcą Sylwią Gwizdała. Łącznie z partnerami były to 22 osoby.

Osobiste podziękowania uczniowie skierowali do Żanety Kopydłowskiej, która czuwała by taniec polonez stał się uświetnieniem tego balu. Nauczycielka otrzymała kwiaty. Początkową część balu poprowadziła Zunanna Zelek.

Gło zabrał ojciec jednej z uczennic.

- Za sto dni, bardzo ważny etap w waszym życiu, matura. Na pewno przygotowujecie się dobrze. Mam nadzieję, ze wszyscy w stu procentach zdacie ten egzamin, ale to jest dopiero początek waszej drogi. Przed wami dalsza droga życiowa i myślę, że dalej będziecie uczyć się studiować, niektórzy pójdą od razu do pracy i przejdziecie przez życie z pomocą waszych najbliższych. Dziś chciałbym wznieć toast za was, za przyszłych maturzystów - powiedział Sławomir Zelek.