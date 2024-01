Studniówki 2024 drogie jak nigdy. Tyle teraz kosztuje studniówka w Kujawsko-Pomorskiem - te kwoty mogą szokować!

Jedni mówią, że za drogo i na studniówkę nie idą. Drudzy przekonują, że trzeba iść, bo raz się żyje i taki bal zdarza się tylko raz.

Kacper z Bydgoszczy, uczeń V klasy szkoły technicznej, przyszły logistyk, szykuje się na studniówkę. Ta odbędzie się w restauracji La Rosa w Śródmieściu 19 stycznia. Tegoroczny maturzysta wszystko już przygotował. - Za koszulę, marynarkę, spodnie, buty i przypinki do garnituru dałem 2500 złotych – mówi. - Wstęp kosztuje 350 zł, a na bilet za osobę towarzyszącą trzeba wydać 300 zł. Za fryzjera Kacper zapłaci 200 zł, chociaż to i tak sporo, bo zwykłe strzyżenie męskie to wydatek jakichś 50 zł standardowo. Dziewczęta, które w tym roku mają swój pierwszy wielki bal, na samego fryzjera wydadzą nawet 300 zł. To dlatego, że najpierw pójdą na czesanie próbne (żeby sprawdzić, czy tak ułożone włosy im się spodobają), a w dzień studniówki, ale rano, wybiorą się na czesanie, jak to nazywają, właściwe. Każda wizyta w salonie fryzjerskim będzie kosztowała około 150 zł. Kosmetyczka skasuje mniej więcej 140 zł za zrobienie paznokci. Dziewczęta, które skorzystają z usług makijażystki, wydadzą średnio 70 zł. Za buty na obcasie maturzystki zapłacą 120-300 zł. Czerwone majtki to ponoć element garderoby obowiązkowy na studniówce. Niby przynoszą szczęście podczas majowych egzaminów.

Suknia mini albo balowa

Jeszcze sukienka - długa to ubytek z portfela 350 zł, a ceny krótkich zaczynają się od 120 zł (lecz cieszą się mniejszym powodzeniem). Wybrane modele wyglądają, jak z katalogu - ale sukien ślubnych. Najdroższe kreacje studniówkowe kosztują prawie 1000 zł. Bywają takie za niecałe 100 zł, kupione na wyprzedaży. Kto chce poczuć się niczym gwiazda filmowa, może zamówić limuzynę. Eleganckie auto zabierze studniówkowicza z domu na bal. Cena wynajmu limuzyny kosztuje np. w Bydgoszczy minimum 400 zł (a na 5 godzin - 1600 zł).

To nie te ceny i nie te czasy, co np. 30 lat temu, gdy na bal jechało się całą ekipą autobusem albo tramwajem. Białe bluzki i granatowe spódniczki o długości do kolan stanowiły stroje dominujące u dziewcząt, a chłopcy prezentowali się w garniturach, nierzadko po starszych braciach lub po ojcach. Pierwsze bale odbywały się nie w ekskluzywnych lokalach, tylko w szkolnych stołówkach albo salach gimnastycznych. Jak ogólniak czy technikum nie miały sali gimnastycznej albo stołówki, to uczniowie z nauczycielami rozstawiali stoły nawet na korytarzach, a o zastawę stołową i odświętne menu dbali rodzice uczniów lub kupowano jedzenie z pieniędzy składkowych. Muzykę puszczano z płyt.

Mniej zaproszeń

A propos nauczycieli: coraz mniej widać ich na studniówkach. Kwestia cięcia kosztów się kłania. Żadna tajemnica, że to maturzyści organizują zabawę (powstaje celowy komitet studniówkowy) i oni pokrywają koszty związane z uczestnictwem także grona pedagogicznego. Ci uczniowie też decydują, kogo zaprosić. Aby wydatki były niższe, w niektórych szkołach mniej nauczycieli otrzymuje zaproszenia, np. jedynie wychowawcy, dyrekcja i nauczyciele przedmiotów maturalnych, czyli polskiego, matematyki i języków obcych.

Tegoroczne wyjście na studniówkę może kosztować powyżej 2500 zł (już z biletem). Najczęściej z powodu drożyzny część uczniów rezygnuje. Wybrane szkoły, chcąc ograniczać koszty, wynajmują lokal i wszystko same załatwiają, łącznie z obsługą. W województwie kujawsko-pomorskim powierzchnie również można wynająć. 173-metrową salę w Bydgoszczy da się wynająć za 8200 zł na dobę. Stoły są na miejscu, krzesła tak samo, sztuk 110. Gdyby krzeseł brakowało, można domówić, sztuka za 45 zł. W ofercie tego lokalu jest także obsługa: 6-osobowy personel kelnerski (kucharzy brak) na 8 godzin to wydatek 4800 zł. Właściciel lokalu współpracuje z didżejem. Jeżeli wynajmujący salę zdecydują się skorzystać z oprawy muzycznej, zapewnianej przez tego didżeja, przyjdzie do zapłaty 2500 zł za 8 godzin, zamiast standardowej stawki 3000 zł. Fotograf zarobi 1600 zł.

W Toruniu poleca się do wynajęcia sala kameralna. W przeliczeniu na godzinę wychodzi 1000 zł netto. Przygotowanie sali i sama impreza trwają w sumie około 12 godzin, więc do zapłaty przyjdzie 12000 zł. Opłaca się przy założeniu, że jest przynajmniej 100 osób. O taką liczbę gości może być trudno, chociaż w regionie zdarzają się studniówki, na których bawi się około 400 osób.

