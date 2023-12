Stworzony przez Ciech Soda Polska i EEW fundusz cieszy się dużą popularnością mieszkańców miasta i gminy Inowrocław

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców. Pomysłodawcy poszczególnych inicjatyw udowodnili, jak ważna jest lokalna społeczność i, że chcą wzmacniać relacje z sąsiadami poprzez realizację ważnych społecznie inicjatyw - podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu Ciech Soda Polska.

Przypomina on jednocześnie, że w tegorocznej edycji funduszu, przyznane mają być: trzy granty (każdy do wysokości 100 tys. złotych), cztery granty (każdy do wysokości 50 tys. złotych) oraz osiem mikro-grantów (każdy do wysokości 25 tys. złotych).