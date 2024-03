Świadczenie wspierające 2024 - dla kogo? Oto zasady i tabela przyznania pieniędzy [15.03.2024 r.]

Dla kogo świadczenie wspierające 2024? Tym osobom przyznane zostaną pieniądze

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami . Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON) , który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Wiceminister zaznaczył, że przy tak dużej liczbie wniosków proces wymaga usprawnienia. - Wyraził nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiała z każdym tygodniem i wsparcie trafi do potrzebujących jak najszybciej. Zaapelował też do osób, które chcą ubiegać się o to świadczenie, by składały wniosek w formie elektronicznej. Ponadto zapowiedział, że po konsultacjach społecznych i opracowaniu poprawek ustawa o świadczeniu wspierającym zostanie znowelizowana.