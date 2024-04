Świadczenie wspierające z ZUS w górę. Mamy nowe stawki po waloryzacji 2024 [8.04.2024 r.]

Zainteresowanie świadczeniem wspierającym w całej Polsce jest ogromne.

Na Pomorzu i Kujawach do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) w Bydgoszczy złożono ponad 9000 wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dziennie wniosków wpływa ok. 150-200.

- Prosimy, by do wniosku załączać wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności, to nie wysyłajmy kilku, tylko jedno. Ważne, by było to orzeczenie aktualne - mówi Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.