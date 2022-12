Świąteczny jarmark w Koronowie pełen różności. Teraz szykuje się Solec Kujawski [zdjęcia]

Świąteczne pierogi i kompot z suszu

Przy stoisku tych ostatnich ustawiały się kolejki po świąteczne jadło. Gospodynie z Morzewca serwowały pierogi z jabłkiem i szpinakiem. Porcja kosztowała 10 zł. Można było także zaopatrzyć się u nich w domowe przetwory, napić kompotu z suszu, a także kupić suszone śliwki i jabłka. Specjalny zestaw wigilijny z suszem to wydatek 5 zł. Sprzedawano go także na wagę. Cena suszonych jabłek to 20 zł za kg, a suszonej i wędzonej śliwki 30 zł za kg.