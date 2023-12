Świąteczny konkurs kulinarny w Szubinie. Jury nagrodziło stroiki, wypieki i dania [zdjęcia]

To już tradycja, że w przededniu Bożego Narodzenia KGW z gminy Szubin spotykają się, by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, a także stanąć do konkursu na potrawę wigilijną i stroik.

Przybywa KGW w gminie Szubin

Wszystkich witała Anna Wolender, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Szubinie. Cieszyła się, że kół gospodyń wiejskich w gminie Szubin z roku na rok przybywa. Podsumowała też mijający rok, który był dla gospodyń pracowity. Wiele kół wzięło udział w ogólnopolskim festiwalu „Polska od kuchni” i w imprezach organizowanych przez ODR w Minikowie. Zespół „Kołaczkowianki” śpiewał na Przeglądzie Zespołów Ludowych w Inowrocławiu i na dożynkach wojewódzkich.

Zorganizowano też dwie wycieczki dla pań z KGW do Łeby oraz do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. Dwie długoletnie działaczki KGW: Jadwiga Wołowicz z Zalesia i Stanisława Rygielska ze Starego Jarużyna otrzymały medale Sędziwoja z Szubina, to najwyższe odznaczenie przyznawane za zasługi przez samorząd Szubina. Na niedanym jarmarku świątecznym w Szubinie gospodynie także były widoczne.