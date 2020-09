Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych potrwa do niedzieli. Pierwszy dzień udany. Nie zawiedli wystawcy i kupujący [zdjęcia]

Choć „Święto Śliwki” rozpoczynało się w sobotę o godz. 12 to już przed godz. 10 pojawili się w Strzelcach pierwsi goście. Przed godz. 11 rozpalono ogień pod miedzianymi kotłami, w których smaży się powidła w Strzelcach. Właśnie wtedy zaczęło padać. Z przerwami siąpiło przez cały dzień. Nie odstraszyło to jednak ani wystawców, ani kupujących. Cena powideł na wszystkich straganach w tym roku ta sama – 9 zł za słoiczek. Szły jak cieple bułeczki. Niektórzy kupowali po kilka, a nawet kilkanaście sztuk. Z kolei kilogram świeżych owoców kosztuje na „Święcie Śliwki” od 4,5 do 5 zł.

- Smażymy powidła bez cukru przez 6 godzin, potem przecieramy i smażymy kolejne dwie godziny – tłumaczyła Julietta Saganowska, która cierpliwie mieszała śliwki w miedzianym kotle. Jeśli ktoś bardzo chciał też mógł przez chwilę pomieszać. W poprzednich edycjach imprezy takie kotły spotykaliśmy w Strzelcach co krok. W sobotę wystawiono tylko dwa. Jeden należał do Marii i Piotra Wyżgowskich, drugi do Anny i Jana Iwanowskich.