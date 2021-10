Sylwester w górach 2021/2022. Polacy już planują wyjazd. To ostatni moment, by zarezerwować nocleg

Po okresie zamknięcia turystyki, spowodowanym pandemią koronawirusa, Polacy coraz śmielej wracają do podróżowania, szczególnie po kraju. Po letnich urlopach i długich listopadowych weekendach, kolejną okazją do wyjazdu będzie sylwester 2021/2022. Poszukiwania odpowiedniego miejsca na przywitanie nowego roku ruszyły już we wrześniu - podaje serwis nocowanie.pl.