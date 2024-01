Sylwester w Polsacie i TVP. Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy muzyki - zobaczcie wyliczenia [3.01.24]

Bez wątpienia największe sumy trafiają do kieszeni międzynarodowych gwiazd, których stawki potrafią przyprawić o zawrót głowy. Przykładowo, grupa Black Eyed Peas, która pojawiła się podczas zeszłorocznego Sylwestra Marzeń, miała otrzymać za swój występ ponad 4 miliony złotych!

Okazuje się, że sylwestrowa noc to prawdziwa kopalnia złota dla artystów muzycznych. Ich stawki za jedno wyjątkowe wystąpienie potrafią być imponujące i są zazwyczaj znacznie wyższe niż podczas koncertów w ciągu roku.

Tyle zarabiają gwiazdy za występ na Sylwestrze z Dwójką i Sylwestrze z Polsatem

Tegoroczny sylwester zorganizowany przez Polsat po raz kolejny miał miejsce w Chorzowie, podczas gdy TVP tradycyjnie powitało nowy rok z Dwójką w Zakopanem. Zapraszamy do zapoznania się z galerią poniżej, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje na temat zarobków gwiazd sylwestra z Polsatem i Dwójką.

Średnio stawki na imprezach sylwestrowych to około 60 tys. złotych. Podaje się, że mniej znane nazwiska otrzymują około 30-35 tys. złotych za koncert. Największe polskie gwiazdy mogą liczyć na 100 tysięcy złotych. Nieco inna sytuacja ma się z największymi gwiazdami zagranicznymi ze względu na wypłatę w dolarach czy euro.

Na razie stawki za występy na zakończonych niedawno imprezach sylwestrowych są tajemnicą. Wiemy jednak, ile na co dzień gwiazdy muzyki "kasują" za koncerty i te stawki prezentujemy w poniższej galerii. Sylwester to jednak dzień wyjątkowy i zazwyczaj stawki idą nieco w górę, co widać na powyższym wykresie. Ponadto, jak chociażby w przypadku Dody, organizator musi pokryć większe koszty ze względów na różne dodatki podczas jej występu.