Sylwia Bomba i jej zjawiskowe, seksowne kreacje. Tak się ubiera gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" [16.01.24]

Wielki hit stacji TTV - "Gogglebox. Przed telewizorem" - przyniósł Sylwii Bombie popularność. Influencerkę na Instagramie obserwuje ponad 700 tysięcy osób.

"Gogglebox. Przed telewizorem" pojawił się na antenie TTV 6 września 2014 roku. Sylwia Bomba jest komentatorką od pierwszej serii aż do chwili obecnej. Szybko zdobyła sympatię widzów.

Sylwia Bomba urodziła się 2 grudnia 1987 w Warszawie. Ma córeczkę Antosię. Wychowuje ją sama. Obecnie partnerem Sylwii jest Grzegorz Collins, jeden ze znanych braci Collins, którzy w TVN Turbo mieli swój autorski program "Odjazdowe bryki braci Collins". Pokazywali w nim swoją pracę w warsztacie samochodowym.

Sylwia Bomba lubi wyzwania. Brała udział w programie "Taniec z gwiazdami".

- To jedyny program, na udział w którym byłam gotowa się zgodzić. Powiedziałam to nawet kiedyś moim przyjaciołom. Programy typu "Ameryka Express", związane z wyjazdem do innego kraju na kilka miesięcy, w ogóle nie wchodziły w grę. Owszem, treningi do TzG też pochłaniają mnóstwo czasu, ale na miejscu. Mogę się dobrze bawić, a przy okazji czegoś nauczyć, poznać lepiej telewizyjne realia. - mówi o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami" celebrytka.