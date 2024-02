Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! [3.02.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Sylwia Dekiert urodziła się 12 marca 1979 roku w Zielonej górze. Wkrótce skończy więc 45 lat. Ukończyła I LO w Zielonej Górze oraz filologię polską na tamtejszym uniwersytecie. W wieku 23 lat rozpoczęła pracę w redakcji sportowej Telewizji PolskiejNa zdjęciu Sylwia Dekiert w trakcie promocy jesiennej ramówki TVP. Rok 2023. Oto Sylwia Dekiert z TVP Sport na gorących zdjęciach. zajrzyjcie do naszej galerii >>>> AKPA/ Jacek Kurnikowski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej.