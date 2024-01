Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna [11.01.2024 r.]

Sylwia Peretti - syn

Sylwia Peretti napisała: "Pożegnanie odebrało mi cząstkę duszy. Ogarnęła mnie pustka, bezradność i niesamowita samotność. Dziękuję Ci, że wybrałeś mnie na swoją mamę. (...) Tak bardzo Cię kocham dzieciaku, tak bardzo nie umiem bez Ciebie żyć, bo to już nie jest życie. Brakuje mi tylko jednej osoby, a czuję, jakby nie było nikogo ..."

Wiele zmieniło się w jej życiu w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku, gdy doszło do tragedii . Jej syn, 24-letni Patryk, zginął w wypadku samochodowym w centrum Krakowa. Wraz z nim jego towarzysze podróży.

Post nie był pozbawiony bolesnych dla matki komentarzy. Mimo to wiele osób wspiera Sylwię Peretti, szczególnie ci, którzy wiedzą, co to znaczy stracić ukochane, a tym bardziej jedyne dziecko.

Dziś

Sylwia Peretti - kariera w interesach i "Królowych życia"

Peretti nigdy nie narzekała na brak pieniędzy. Ma na swoim koncie liczne przedsięwzięcia biznesowe w Krakowie - salony kosmetyczne, wcześniej wymienioną restaurację czy spa.