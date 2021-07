Szałaputy z Kujaw [komentuje Adam Willma]

Ale jest w tej hańbie coś jeszcze gorszego. Przerżnęliśmy w kretesem nie tylko z Pomorzem, nie tylko Wielkopolską, nie tylko z Łodzią i Mazowszem. Przerżnęliśmy, moi drodzy z Podlasiem. Tak, tak, tym Podlasiem. Z tą wylęgarnią disco polo. Z tym pastwiskiem dla żubrów. Z tymi wyznawcami ziemniaka i wirtuozami leśnego bimbrownictwa. Z tą Polska B. Z tymi resztkami populacji, co to jeszcze nie zdążyły wyemigrować do Belgii.

I to przegraliśmy bynajmniej nie o włos - o 11 procent! To jest strzał z kartacza, po którym trudno się podnieść. No dobra, możemy się pocieszać, ze nie tylko nas ustrzelili, że całą Polskę zostawili w tyle, ale marne to pocieszenie.

Siedzę tak i drapię się w głowę, próbując do dociec o co chodzi z tym fenomenem Podlasia, które po raz kolejny zabija wszystkim ćwieka. W końcu zadzwoniłem do Kasi, koleżanki z podlaskimi korzeniami, która od lat mieszka na Pomorzu: - Wszyscy, którzy byli ostatnio na Podlasiu, mówią mi o fenomenie. Rzeczywiście, region bardzo się odbił, a ludzie pokazali zaradność. Ale ja widzę różnicę w czym innym. Na Podlasiu cały czas jeszcze rodzina znaczy rodzina – szeroka i wielopokoleniowa. Taka rodzina, na którą można liczyć. Rozbitych rodzin też jest znacznie mniej. Ogólnie ludzie chyba bardziej się lubią nawzajem. I są bardziej wtopieni w ziemię i przyrodę.