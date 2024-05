Szczucki i Horała o CPK: - To byłoby nowe życie dla Grudziądza. Zlikwidowałoby wykluczenie kolejowe

Posłowie z PiS Szczucki i Horała przekonywali jak ważna jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Grudziądza i regionu. Podkreślali, że walczą o to, by prace nad tą inwestycją przybierały na tempie, a nie były opóźniane przez obecny rząd.

- Ta inwestycja składająca się z dwóch komponentów: lotniskowego i kolejowego jest Polsce bardzo potrzebna - uważa poseł PiS Krzysztof Szczucki.

W odniesieniu do Grudziądza poseł PiS zwraca uwagę, że ważny jest aspekt kolejowy gdyż jest tu dobry dojazd autostradą, ale nie wszyscy korzystają z komunikacji samochodowej, a problem z dostępem do kolei miała rozwiązać szprycha CPK. - To byłoby nowe życie dla Grudziądza. Zlikwidowałoby wykluczenie kolejowe miasta i jego mieszkańców - podkreśla Krzysztof Szczucki. I dodaje: - Jednak w skutek działań nowego rządu inwestycja ta stoi pod znakiem zapytania.

Czy CPK to same korzyści dla Grudziądza? Co z wycinką lasu bądź wyburzeniami domów?

Poseł stwierdził, że CPK to sam korzyści dla Grudziądza bez żadnych zagrożeń. Czy tak zupełnie? Przypomnijmy, że proponowane obecnie warianty przebiegu szprych przez Grudziądz wiążą się albo z wyburzeniami domów albo wycięciem ogromnych połaci lasu komunalnego. Niepokoje społeczne w tej sprawie już dotknęły mieszkańców.

Odniósł się Marcin Horała, pełnomocnik w rządzie PiS do CPK: - Jak przy każdej inwestycji celu publicznego, która jest w tzw. kolizji może dojść do wywłaszczenia. Gdyby tak nie było, to na przykład cała autostrada z Gdańska do Katowic by nie powstała, gdyby jedna osoba nie zgodziła się. Wprowadzony przy okazji CPK program dobrowolnych nabyć, który już na terenie samego lotniska funkcjonuje to najkorzystniejsza w historii Polski metoda pozyskiwania nieruchomości.

Jak tłumaczy Horała, CPK proponuje pieniądze za nieruchomość powyżej jej rynkowej wartości i jeśli jest zgoda to zawierana jest umowa sprzedaży. - Wówczas można mówić, że jednak ta rodzina nie straciła, a jednak zyskała - uważa Marcin Horała. - CPK jest pierwszym które takie zasady wprowadziło. W przypadku Grudziądza, o tym jeszcze nie można mówić, bo ten etap inwestycji jeszcze się nie rozpoczął.

Marcin Horała twierdzi, że obecny rząd opóźnia poszczególne etapy i stąd niepokoje społeczne rosną, a głęboko wierzy w to, że napięcia zostaną rozładowane wraz z wyborem konkretnego wariantu i przejściem do programu dobrowolnych nabyć.

Poseł Krzysztof Szczucki i poseł Marcin Horała oprócz Grudziądz odwiedzili także Nakło nad Notecią i Golub - Dobrzyń gdzie spotkali się z mieszkańcami. Wszędzie tematem był Centralny Port Komunikacyjny.

