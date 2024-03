Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [3.03.2024 r.]

Od pewnego czasu Szymon Bieniuk jest też widoczny na Instagramie. Jego profil śledzi 13 tys. fanów.

Na zdjęciach widzimy, jak bardzo jest podobny do swojej zmarłej mamy.

Jego tata Jarosław Bieniuk uważa, że to Szymon właśnie najbardziej przypomina zmarłą żonę Anię. Sam zresztą wypowiedział się na ten temat w mediach:

"Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy - przyznał sportowiec", co zacytował portal natemat.pl.