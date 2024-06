Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [10.06 2024 r.]

Pamiętajcie, żeby fryzurę dobierać do siebie. To co sprawdza się u koleżanki nie koniecznie musi tez dobrze wyglądać u nas. Można jednak czerpać inspirację z różnych fryzur i dopasowywać odpowiadające na elementy. Pamiętajcie ze wiele zależy od kształtu naszej twarzy. Nie każdemu pasuje krótka grzywka czy gładko upięte włosy. Drugim ważnym czynnikiem jest to czy fryzura nam się podoba i dobrze się w niej czujemy.