Ta fryzura odejmie lat - zdjęcia, inspiracje. Ten bob to najmodniejsza fryzura w tym sezonie [11.04.2024 r.]

Bob to jedna z najbardziej uniwersalnych fryzur, który dzięki wielu wariantom będzie pasowała do niemal każdego kształtu twarzy. To także idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą fryzurę z grzywkę czy bez. Bo świetnie wygląda zarówno na prostych jak i pofalowanych włosach. To także uczesanie, które nas nie ogranicza i jest praktyczne zarówno na uroczyste wyjścia jak i na co dzień.