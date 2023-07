Ta grupa emerytów zrezygnowała z Czternastej Emerytury. Tabela wyliczeń związana z Polskim Ładem [22.07.23]

Ulga dla seniorów w Polskim Ładzie

Wiele zmian w systemie podatkowym wprowadził Polski Ład. To między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych rocznie. W ramach sporej reformy wprowadzono także nowe ulgi. Wśród nich jest jedna skierowana tylko dla seniorów. PIT-0 dla seniora, bo o nim mowa, dotyczy osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal kontynuują pracę i nie przechodzą na emeryturę. Wówczas dochód takich osób do 85 tys. zł jest zwolniony z podatku.