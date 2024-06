Ta odżywka na kwitnienie dla petunii i surfinii to sprawdzony sposób cioci Krysi. Wypróbuj, a efekt cię zachwyci [27.06.2024]

Petunie i surfinie to przepiękne kwiaty, nie bez przyczyny nazywa się je królowymi balkonów. Mają okazałe kwiaty w kształcie kielichów, w wielu przeróżnych kolorach. Na pewno nie raz widzieliście idąc ulicą balkon wręcz tonący w kwiatach. I pomyśleliście, że też chcielibyście mieć taki. By rośliny ozdobne bujnie kwitły, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki, czyli to co lubią, i regularnie je nawozić. Odżywka do petunii i surfinii powinna dostarczać składników, które wspomagają powstawanie zawiązków nowych kwiatów.