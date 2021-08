Tabela i wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Zobacz, ile dostaniesz brutto i netto [26.08.21]

NOWE Wiadomości NIK z 26.08.2021. Najnowsze informacje Najwyższej Izby Kontroli

26.08.2021 na profilu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pojawił się tweet: "Poczta Polska spełnia wymagania co do liczby i rozmieszczenia placówek. To jednak nie zmienia faktu, że wciąż są miejscowości, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do poczty. O tym, jak to możliwe i gdzie najdłużej czeka się na list w raporcie NIK: . ".