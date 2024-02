Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych [7.02.2024]

Inflacja emerytalna za poprzedni rok, wynosząca 11,9% według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na 15 stycznia 2024 roku, przekłada się na minimalny wzrost emerytur w marcu o tę wartość. Każda emerytura zostanie podwyższona co najmniej o ten wskaźnik w ramach waloryzacji emerytur.

Mimo pewności co do minimalnej waloryzacji na poziomie 11,9%, istnieje możliwość, że rząd zdecyduje się na dodatkowe podniesienie tego wskaźnika lub wprowadzenie waloryzacji kwotowej dla określonych grup emerytów. Na początku roku usłyszeliśmy decyzję - pewna jest waloryzacja emerytur o co najmniej 12,3%, tak jak jest to zapisane w budżecie.