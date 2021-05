Tabela wypłat Czternastej Emerytury - wyliczenia. Tyle emeryci dostaną na konta [1.05.21]

Na pełną czternastą emeryturę w takiej wysokości będą mogli liczyć ci, których emerytura nie przekracza 2900 złotych brutto. Jeśli ktoś pobiera wyższą emeryturę, to jego "czternastka" będzie odpowiednio niższa.Dla świadczeń wyższych niż 2900 zł stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Co to oznacza? Zobacz tabele wypłat w dalszej części galerii!

Tomasz Czachorowski