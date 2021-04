Tabela wypłat Czternastej Emerytury - wyliczenia. Tyle emeryci dostaną na konta [29.04.2021]

Ojciec Marek Fabisiak z Torunia: "Dziękuję! Nasze życie się odmieniło"

Dokładnie 15 tysięcy i 80 złotych - to finał zbiórki pieniędzy na rzecz ojca z Torunia, walczącego o to, by trójka dzieci została z nim, a nie trafiła do placówki. -Dziękuję wszystkim z całego serca. Nasze życie się odmieniło. Przed nami po pierwsze przeprowadzka do większego "M"" - mówi Marek Fabisiak.