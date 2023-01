Tabela wypłat emerytur od marca 2023. Wyliczyliśmy, jakie na pewno będzie twoje świadczenie po zmianach [7.01.2023]

Z niemal stuprocentową pewnością najniższa emerytura wzrośnie od marca 2023 r. do kwoty ponad 1 500 zł. Ta pewność bierze się z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt rząd już zatwierdził. Zakłada on m.in. waloryzację emerytur od 1 marca 2023 roku w wysokości 13,8 procent oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Na czternastkę pieniądze też w nim się znajdą, ale najpierw musi być uchwalona ustawa gwarantująca takie dodatkowe świadczenie.

Rekordowa waloryzacja emerytur od marca 2022 - wyliczenia

Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest zawsze w marcu. To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Co oznacza poziom waloryzacji 113,8 procent dla poszczególnych emerytur? Zobacz w poniższej galerii.