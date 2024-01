Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 [27.01.2024]

15 lutego 2024 roku rusza sezon podatkowy i od tego dnia będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe. To także czas rozliczeń dla seniorów, którzy mogą w 2024 roku liczyć na zwrot z podatku.

Trzynasta emerytura w 2023 roku trafiła na konto wszystkich emerytów w wysokości minimalnego świadczenia, które wynosiło 1 588,44 zł.

Czternasta emerytura trafiła tylko do emerytów z najniższymi świadczeniami, wyniosła maksymalnie 2202,50 zł netto. W pełnej kwocie dodatkowe świadczenie otrzymali emeryci pobierający emeryturę w wysokości do 2900 złotych. Seniorzy, którzy przekroczyli ten próg również dostali świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia progu (2900 złotych). To tzw. zasada złotówka za złotówkę. Seniorzy, którzy otrzymują wysoką emeryturę powyżej 5600 złotych nie otrzymali 14. emerytury.