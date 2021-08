Tacy prywatnie są Iza i Adam Małysz. Żona mistrza skoków trenuje do Tańca z Gwiazdami [zdjęcia - 25.08.2021]

Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (25.08.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

25.08.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Masz pomysł, co mogą zrobić instytucje UE, aby Europejczykom żyło się lepiej? Opisz go na platformie cyfrowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy! ⤵️Masz więcej pytań? Dołącz do nas na jutrzejszym webinarium o godz. 9:45 ➝ #CoFoE @Europarl_PL . ".