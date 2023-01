Tacy są byli mężczyźni Maryli Rodowicz. Wśród nich Daniel Olbrychski czy Andrzej Jaroszewicz [10.01.2023]

Wśród miłosnych podbojów Maryli Rodowicz nie brakowało mężczyzn sławnych i wpływowych. Wielkim skandalem towarzyskim w PRL-u był romans piosenkarki z żonatym z Moniką Dzienisiewicz, Danielem Olbrychskim. Burzliwa relacja skończyła się po trzech latach. W tym czasie Maryla zaszła w ciążę, niestety - poroniła.

Uważałem, że to jest definitywnie na całe życie. U Maryli to nie było definitywnie na całe życie. Byłem miłą i barwną przygodą. Ona była dla mnie kimś znacznie ważniejszym. Popadła w romans z rajdowcem i wiedziałam, że już nie ma co zbierać.