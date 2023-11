Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia [16.11.2023 r.] JG

Uczucie Marka z Bydgoszczy i Kornelii z Poznania przekroczyło oczekiwania samych ekspertów. Para okazała się być bardzo dobrana, a ich małżeństwo prawdopodobnie przetrwa próbę czasu. Zobacz w galerii, jacy są prywatnie. Kolaż/ Facebook Zobacz galerię (12 zdjęć)

Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie!