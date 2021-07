Tacy są na co dzień uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony. Oto prywatne zdjęcia gwiazd programu! [4.07]

NOWE Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 4.07.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

4.07.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Podobnie jak rodakom Jezusa grozi nam to, że Go nie rozpoznamy. Bóg abstrakcyjny i daleki, który nie wtrąca się w życie jest wygodniejszy. Tymczasem Bóg przyjął ciało: pokorny, czuły, ukryty, staje się nam bliski przebywając w normalności naszego codziennego życia. #Ewangeliadnia. ”