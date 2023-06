Tak 20 lat temu wyglądała Danuta Holecka. Oto jak zmieniła się szefowa "Wiadomości" [28.06.2023]

Choć Danuta Holecka jest absolwentką studiów ekonomicznych, swoje życie zawodowe związała z dziennikarstwem. Od początku kariery jest wierna Telewizji Polskiej. Trafiła do niej w 1993 roku po wygraniu konkursu na prezentera TVP.

Szybko zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydania "Wiadomości", po to by w 1997 roku trafić w końcu do wydania głównego. Funkcję tę, z kilkoma dłuższymi przerwami, podczas których pracowała w TVP Info oraz TVP3, sprawuje do dnia dzisiejszego.

