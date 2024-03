Tak 30 lat temu wyglądała Dagmara Kaźmierska - "Królowa życia" i uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Mamy zdjęcia! [19.03.2024 r.]

Dagmara Kaźmierska przyszła na świat 12 kwietnia 1975 roku, co czyni ją obecnie blisko pięćdziesięciolatką. Swoją popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na antenie TTV. Stała się rozpoznawalną postacią o wyrazistym stylu bycia, co przyniosło jej sympatię widzów. Jej wyjątkowy humor, ostry język oraz dystans do siebie i życia sprawiły, że stała się ulubienicą publiczności.Na zdjęciu Dagmara Kaźmierska w 14. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Rok 2024.Dagmara Kaźmierska w młodości - ekskluzywne zdjęcia w naszej galerii >>>>

AKPA/ Baranowski