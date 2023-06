Tak Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony" wyglądają na zdjęciach z sesji narzeczeńskiej. Miłość kwitnie [3.06.23 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Adrianna i Michał są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Adrianna i Michał zorganizowali sobie sesję narzeczeńską. Na zdjęciach wyszli przepięknie.

Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia!