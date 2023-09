Tak bawiliście się podczas turnieju SEC w Bydgoszczy! Mamy zdjęcia z trybu [10.09.2023]

To już ostatnia prosta żużlowego sezonu. W ciągu kilku tygodni poznamy nie tylko drużynowego mistrza Polski, dowiemy się, kto awansuje do wyższej ligi, ale też poznamy rozstrzygnięcia indywidualnej rywalizacji na międzynarodowych arenach. W tym indywidualnego mistrza Europy.

Do finału tej rywalizacji zbliżyliśmy się w sobotę w Bydgoszczy. Na torze Polonii odbyła się 3. runda cyklu Tauron Speedway Euro Championship. Zawody były całkiem ciekawe - jak to zwykle bywa na torze przy Sportowej 2. Było trochę mijanek, a do walki o zwycięstwo w zawodach włączyli się również Polacy.

Na najwyższym stopniu podium stanął jednak Duńczyk Leon Madsen, a drugie miejsce zajął jego rodak Mikkel Michelsen. Ta dwójka w finale turnieju przyjechała przed Polakami - Dominikiem Kuberą i najlepszym w rundzie zasadniczej Januszem Kołodziejem.