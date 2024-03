Tak będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i Wielkanoc - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów [31.03.2024]

Wielka Sobota - do której będą otwarte sklepy? W Wielką Sobotę (30 marca 2024) większość sklepów skraca czas pracy. Wielkanoc i Wielkanocny Poniedziałek to dni bez handlu. Wielkanoc a także Poniedziałek Wielkanocny zwany Lanym Poniedziałkiem to w Polsce dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta.