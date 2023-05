Tak było na 64. sesji Rady Miasta Włocławek - dyskusja o przeniesieniu pomnika i nowym miejscu na targowisko [zdjęcia] Renata Brzostowska

We wtorek, 30 maja 2023 roku w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbyła się 64. Sesja Rady Miasta Włocławek. Radni podjęli uchwały między innymi w sprawie: wzniesienia Pomnika Wolności i Żołnierza Polskiego we Włocławku, nadania nazwy Plac Fajansu Włocławskiego, nadania nazw drogom wewnętrznym, wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Włocławek. Zobaczcie zdjęcia z sesji Rady Miasta Włocławek.