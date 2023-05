Finał Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Zobacz zdjęcia

- Kiedyś usłyszałem od mojej pani profesor przygotowując się do jednego z konkursów, że przegrywa ten, kto traci miłość do muzyki. Z takim nastawieniem łatwiej jest w konkursach uczestniczyć. Często nie da się jednoznacznie wskazać, która interpretacja danego utworu jest lepsza. Największym sukcesem jest to co czujemy wewnątrz, czym się dzielimy ze słuchaczami - mówił Rafał Blechacz.