Tak było na Orszaku Trzech Króli 2024 w Świeciu. Zobacz zdjęcia [8.01.2024]

Orszak Trzech Króli to tradycyjne uliczne jasełka, organizowane na ulicach wielu miast w Polsce i na świecie. Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicznych jasełek na świecie. Polega na przejściu ulicami dzieci i królów, którzy zmierzają do stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. Po drodze śpiewane są kolędy, wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewniki kolędowe i kolorowe papierowe korony.